Separados, mas com shallow now: Paula Fernandes canta “Juntos” com fãs em novo DVD

Na noite desta quinta-feira (12), a cantora Paula Fernandes gravou o DVD “Origens”, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Porém, a música “Juntos”, versão brasileira de “Shallow” da cantora Lady Gaga, não contou com a participação de Luan Santana. Em vídeo, a cantora pediu a ajuda dos fãs para apresentar a faixa polêmica. “Fiquei aqui matutando na minha cabeça como eu ia fazer, o que seria legal, já que vou estar sozinha, né? Me veio na cabeça ‘poxa, eu tenho um batalhão de fãs, eles é que têm que ser meu Bradley Cooper'”, afirmou em vídeo.

Por meio de nota, a assessoria do cantor confirmou que ele não participaria da gravação: “A gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. Que seja uma noite linda! O trabalho já está eternizado na canção. Luan tirou três dias de folga na extensa e lotada agenda e está curtindo com a namorada Jade Magalhães”.

O DVD de Paula Fernandes contou com as participações de Gustavo Mioto, César Menotti e Fabiano e Kell Smith.

Deixe seu comentário: