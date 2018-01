Separatistas iemenitas tomam Áden

Separatistas do Sul do Iêmen tomaram controle da cidade portuária de Áden após dois dias de confrontos, disseram moradores nesta terça (30), confinando o governo internacionalmente reconhecido do presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi no palácio presidencial. Confrontos entre separatistas do Sul contra forças leais ao presidente Hadi, arriscam paralisar a campanha contra o movimento houthi.

