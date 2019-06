Separem os casacos! RS registra menores temperaturas do ano nesta quarta-feira

Depois da chuva, vem o arco-íris? Não no Rio Grande do Sul! Aqui, depois da chuva, as temperaturas baixam! Nesta quarta-feira (26) os municípios de Quaraí, na fronteira oeste, de Alegrete e São José dos Ausentes registraram as primeiras temperaturas negativas do ano!

Hoje pela manhã, o termômetro marcou -1,1ºC em Quaraí. Já em Alegrete e São José dos Ausentes, a mínima chegou a 0,5ºC e 0,7ºC, respectivamente. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Em Porto Alegre, a temperatura chegou a 8,6ºC, sendo a menor já registrada na capital em 2019.

A tendência é que nos próximos dias a temperatura comece a aumentar de forma gradual.

