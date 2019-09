A EPTC e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informam que nesta quinta-feira (5), a partir das 9h, será liberado o trânsito de veículos da rua Sepé Tiaraju, no sentido Centro-bairro, entre as ruas Orfanotrófio e Dário Totta, no bairro Teresópolis. O trecho esteve interrompido desde 15 de julho em função da execução de obra de recuperação do pavimento da via.