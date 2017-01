Sepultado o corpo de prefeito morto em acidente horas antes da posse

Centenas de pessoas acompanharam na tarde desta segunda-feira o sepultamento do corpo do prefeito eleito de Santana do Piauí (PI), Chico Borges, de 42 anos.

O político, filiado ao PTB, morreu em um acidente na rodovia PI-375, na madrugada de domingo, dez horas antes de ser empossado no cargo. Em seu lugar, assumiu a vice, Maria José de Moura Sousa (PP).

A cerimônia fúnebre ocorreu no povoado de Lagoa dos Marcelinos, a 324 km de Teresina. O corpo foi velado na Câmara de Vereadores, com a presença do governador Wellington Dias (PT) e de outros políticos do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária, Borges retornava sozinho de Santana do Piauí para o município-vizinho de Picos, onde morava. Por volta das 5h, o seu carro colidiu frontalmente contra um ônibus, matando na hora.

