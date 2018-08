A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um sequestrador e libertou duas pessoas que foram feitas reféns, na tarde de -feira (6), no Litoral Sul do Rio Grande do Sul. Em Pelotas, os bandidos anunciaram o assalto e se dirigiram, no veículo das vítimas, para Rio Grande, onde iriam obrigá-las a sacar dinheiro.

