Após a conclusão do inquérito policial sobre o sequestro frustrado da mãe do jogador Tyson (ex-Inter), realizado em Pelotas no dia 16 de julho, a Polícia Civil cumpriu 23 mandados de prisão, busca e apreensão na manhã dessa terça-feira. A operação ampliou para cinco o número de suspeitos presos, incluindo um envolvido diretamente no rapto da idosa. Outros dois permanecem foragidos e há mais dois ainda não identificados.

