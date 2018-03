Sequestro de jornalistas na Colômbia

O chefe da dissidências das Farc do sudoeste do país, Walter Patricio Artízala Vernaza, conhecido como “Guacho”, é o responsável pelo sequestro de três trabalhadores do jornal equatoriano El Comercio, confirmaram nesta quarta-feira fontes oficiais. O comandante das Forças Militares colombianas, general Alberto Mejía, disse que as informações de inteligência confirmaram o ato.

