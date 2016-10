Sequestro-relâmpago termina em tiroteio no estacionamento de um shopping em Porto Alegre

Um sequestro-relâmpago acabou com um tiroteio, nessa quarta-feira (26), no estacionamento que fica no subsolo do Shopping Praia de Belas, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a BM (Brigada Militar), o sequestro começou quando uma pessoa teria sido abordada pelos criminosos no shopping Bourbon da avenida Ipiranga, na Zona Leste da Capital.

Ela teria sido mantida dentro de seu carro, um Honda HRV, por um dos criminosos, enquanto outro veículo tripulado pelos bandidos seguia atrás. Ao chegar ao centro comercial da Zona Sul, a vítima foi, então, obrigada a sacar dinheiro em um terminal eletrônico. Os seguranças do Praia de Belas perceberam a ação e intervieram. Após a troca de tiros, os assaltantes fugiram em um carro escuro. Um dos bandidos pode ter ficado ferido, de acordo com a BM. A vítima acabou sendo libertada próximo do local.

Por meio de nota, o Praia de Belas informou que o shopping center continuou operando “normalmente” e que “o empreendimento segue colaborando com as autoridades competentes para solução do caso”.

