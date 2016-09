Sérgio Afonso Mânica é agraciado com título de Cidadão Honorário de Porto Alegre

O titular do 5° Tabelionato de Notas, Sérgio Afonso Mânica, recebeu na noite desta terça-feira (27) o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre, uma iniciativa vereador Márcio Bins Ely. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores da Capital e contou com a presença de autoridades políticas e empresariais. Com o plenário lotado, o agraciado defendeu seu currículo, que entre tantas conquistas, “se destacou devido a sua persistência e determinação perante a serviços em prol da sociedade”, afirma o seu proponente.

Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA

