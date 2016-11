Sérgio Mallandro beija muito a nova namorada em praia do Rio

Sérgio Mallandro está de namorada nova, aos 51 anos. Após viver romance com duas ruivas – uma delas foi a ex-BBB Aline Dahlen -, o humorista agora está se relacionando com uma morena. Trata-se da mineira Fernanda Vianna, 33. Executiva comercial de uma rádio de Belo Horizonte (MG), a gata esteve no Rio passando o fim de semana com o amado.

O romance é bem recente e foi confirmado pelo próprio Sérgio. “Agora estou namorando uma gata aí, um pokémon de 33 aninhos”, brincou ele. O novo casal aproveitou o sol da cidade na praia da Barra da Tijuca e trocou muitos beijos e carinhos, passeou de mãos dadas e tirou muitas selfies. Haja amor! Teve até o humorista pagando cofrinho durante um mergulho no mar.

Comentários