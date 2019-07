Sérgio Moro assina novas regras para deportação de estrangeiros

O Ministério da Justiça publicou, nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial da União, novas regras para proibição de entrada de estrangeiros no Brasil. Assinada pelo ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, o texto da Portaria nº 666 estabelece que pessoas consideradas perigosas, ou que tenham praticado ato contrário aos princípios da Constituição Federal, poderão ser deportadas. São consideradas pessoas perigosas, conforme a legislação, quem possui envolvimento com:

terrorismo;

grupo criminoso ou associação criminosa armada;

tráfico de drogas;

posse e porte de armas de fogo;

divulgação de pornografia ou exploração sexual infantojuvenil;

torcidas com histórico de violência em estádios.

Ainda de acordo com a portaria, ninguém será impedido de entrar no Brasil por motivo de raça, religião, nacionalidade, participação em grupo social ou opinião política. Quem for obrigado a se retirar do país, será pessoalmente notificado para que se defenda ou se retire voluntariamente do território brasileiro em 48 horas.

