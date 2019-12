Política Sérgio Moro diz que decisão do Supremo piorou a percepção dos brasileiros sobre o combate à corrupção

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Moro fez um balanço positivo do seu primeiro ano como ministro da Justiça Foto: Pedro França/Agência Senado (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, responsabilizou a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a prisão após condenação em segunda instância pela percepção dos brasileiros de que o governo federal não atua como deve no combate à corrupção. Pesquisa do Datafolha mostra que, para 50% da população, a gestão do governo é ruim ou péssima nessa área. Esse índice era de 44% em agosto.

“O que aconteceu nesse período para que essa percepção piorasse foi a revogação do precedente da segunda instância. Isso implicou a soltura de pessoas que estavam condenadas, inclusive por corrupção. Então, as pessoas às vezes têm uma percepção geral e atribuem ao governo”, disse Moro, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Um dos beneficiados pela decisão do Supremo foi o ex-presidente Lula (PT), solto em 8 de novembro, após passar 580 dias preso em Curitiba (PR).

Moro fez um balanço positivo do seu primeiro ano na pasta e não avaliou como derrota a desidratação do seu pacote anticrime votado pelo Congresso. Ele também reafirmou que não há qualquer irregularidade nas mensagens privadas com procuradores da Operação Lava-Jato, obtidas pelo site The Intercept Brasil.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário