Sérgio Moro fica desgastado para sua indicação ao Supremo, diz um ministro do tribunal após revelação de mensagens interceptadas

O ministro Marco Aurélio de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou nesta terça-feira (11) que a reportagem do site The Intercept publicada no último domingo (9) traz desgaste ao ministro da Justiça Sérgio Moro para eventual indicação à Corte. O presidente Jair Bolsonaro já disse publicamente que fez acordo com Moro para indicá-lo ao STF em 2020, quando houver uma vaga livre, mas depois recuou. As informações são do jornal O Globo.

Orientações

A reportagem mostrou mensagens trocadas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo o site, Moro deu orientações ao procurador sobre como atuar em processos da Lava-Jato, inclusive em um que investigava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Procuradores também teriam discutido como barrar uma entrevista do líder petista ao jornal Folha de S.Paulo, autorizada pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski. Marco Aurélio voltou a dizer que o juiz e as partes, incluindo o Ministério Público, responsável pela acusação, devem se comunicar no processo, com transparência e publicidade.

“Coitado do juiz Moro. O presidente já o colocou numa sabatina permanente quando anunciou que houvera um acordo para ele deixar uma cadeira efetiva, sem direito a aposentadoria, abandonando 22 anos de magistratura para vir para a Esplanada ser auxiliar dele, presidente da República. Isso implicou colocá-lo na vitrine. E aí que ele está na vitrine, o estilingue funciona. Então ele ficará sendo acuado esse tempo todo, até 1º de novembro de 2020, quando o ministro Celso de Mello se aposenta compulsoriamente. E fica desgastado em termos de nome para o Supremo, sem dúvida alguma”, disse Marco Aurélio.

Perfil fragilizado

Questionado se os fatos revelados no site The Intercept comprometem a eventual indicação de Moro para o STF, Marco Aurélio respondeu que sim.

“Ah sim! Não robustece o perfil dele nessa caminhada. Pelo contrário, fragiliza o perfil.”

O ministro disse não entender como alguém pode virar as costas à magistratura, como fez Moro, que deixou de ser juiz federal para se tornar ministro de Bolsonaro.

“Eu não compreendo que alguém possa virar as costas a uma cadeira de juiz. E ele virou sem ser de uma família rica. Se ele fosse de uma família rica, pudesse até partir para ócio com dignidade, muito bem. Mas não é. Como é que deixa um cargo efetivo dessa forma? Menosprezo à magistratura? Se foi, ele não está credenciado ao Supremo”, disse Marco Aurélio.

