Sergio Moro intima Eduardo Cunha e dá 10 dias para apresentação de defesa prévia

O juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato na primeira instância, intimou, nesta segunda-feira (17), o deputado cassado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu na Lava-Jato.

Ele é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Bênin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A defesa de Cunha tem 10 dias contados, a partir do recebimento desta intimação, para protocolar a defesa prévia.

Moro retomou o processo que corria no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Cunha. Como o STF já havia aceitado a denúncia, o juiz apenas vai continuar o julgamento do caso, a partir de onde o processo parou na Suprema Corte.

A ação foi transferida para a 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná após Cunha perder o mandato de deputado federal. Junto com o cargo, ele também perdeu o direito à prerrogativa de foro, ou seja, o chamado foro privilegiado, que lhe garantia a possibilidade de ser julgado apenas pelo STF.

Cláudia Cruz, mulher de Cunha, já responde por lavagem de dinheiro e evasão de divisas na Justiça Federal do Paraná. De acordo com as investigações, ela foi favorecida, por meio de contas na Suíça, de parte de valores de propina de cerca de 1,5 milhão de dólares recebida pelo marido. (AG)

Comentários