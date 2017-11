O juiz Sérgio Moro liberou o acervo presidencial de Lula, guardado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Ao todo, são dez contêineres com objetos e 400 mil cartas recebidas pelo petista quando comandou o País (2003-2010). O lote estava lacrado, à espera do desfecho da denúncia de que o armazenamento contou com dinheiro ilícito da OAS. Moro, porém, absolveu Lula da acusação de lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso.

