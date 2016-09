Sergio Moro perdeu imparcialidade para julgar Lula, diz defesa do ex-presidente

A defesa de Lula afirmou, por meio de nota, que o juiz Sergio Moro perdeu a imparcialidade para julgar o ex-presidente.

“Esperamos que a Justiça brasileira, através dos órgãos competentes, reconheça que o juiz de Curitiba perdeu sua imparcialidade para julgar Lula, após ter praticado diversos atos que violaram as garantias fundamentais do ex-Presidente”, diz um trecho da nota enviada pelos advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira.

Na tarde desta terça-feira, Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras sete pessoas.

Moro acolheu na íntegra a denúncia do MPF, segundo a qual o ex-presidente cometeu crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os advogados dos réus têm dez dias para apresentar as respectivas defesas.

Veja quem foi denunciado:

Luiz Inácio Lula da Silva – ex-presidente – corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Marisa Letícia – mulher de Lula – lavagem de dinheiro

Léo Pinheiro – ex-presidente da OAS – corrupção ativa e lavagem de dinheiro

Paulo Gordilho – arquiteto e ex-executivo da OAS – lavagem de dinheiro

Paulo Okamotto – presidente do Instituto Lula – lavagem de dinheiro

Agenor Franklin Magalhães Medeiros – ex-executivo da OAS – corrupção ativa

Fábio Hori Yonamine – ex-presidente da OAS Investimentos – lavagem de dinheiro

Roberto Moreira Ferreira – ligado à OAS – lavagem de dinheiro

Leia a íntegra da nota da defesa de Lula.

Diante de todo o histórico de perseguição e violação às garantias fundamentais pelo juiz de Curitiba em relação ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não causa surpresa a decisão por ele proferida nesta data (20/9/2916) determinando o processamento da denúncia protocolada pelo Ministério Público Federal em 14/9/2916.

Nem mesmo os defeitos formais da peça acusatória e a ausência de uma prova contra Lula, como amplamente reconhecido pela comunidade jurídica, impediu que o referido juiz levasse adiante o que há muito havia deixado claro que faria: impor a Lula um crime que jamais praticou.

Esse é um processo sem juiz enquanto agente desinteressado e garantidor dos direitos fundamentais. Em junho, em entrevista, o procurador da República Deltan Dallagnol reconheceu que ele e o juiz de Curitiba são “símbolos de um time”, o que é inaceitável e viola não apenas a legislação processual, mas a garantia de um processo justo, garantia essa assegurada pela Constituição Federal e pelos Tratados Internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir.

Na qualidade de advogados do ex-Presidente, apresentamos uma exceção de suspeição (5/7/2016) – ainda não julgada – e temos convicção nos seus fundamentos. Esperamos que a Justiça brasileira, através dos órgãos competentes, reconheça que o juiz de Curitiba perdeu sua imparcialidade para julgar Lula, após ter praticado diversos atos que violaram as garantias fundamentais do ex-Presidente. (AG)

Comentários