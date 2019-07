Sérgio Moro será ouvido nesta terça por quatro comissões no Congresso Nacional sobre o vazamento de mensagens da Lava-Jato

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será ouvido nesta terça-feira (02) por quatro comissões da Câmara dos Deputados sobre as conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil referentes ao período em que ele julgava os casos da Operação Lava-Jato. A audiência está marcada para as 14h.

Moro será ouvido por parlamentares dos seguintes colegiados: Constituição e Justiça, Trabalho, Direitos Humanos e Fiscalização Financeira e Controle. O ex-juiz federal havia marcado o depoimento para a última quarta-feira (26), mas declinou da audiência justificando ter uma viagem marcada para os Estados Unidos.

O cancelamento revoltou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Helder Salomão (PT-ES). “Alguns deputados e as próprias comissões estão buscando entender por que o ministro não compareceu. Ele deve explicações à sociedade brasileira. Ele precisa se explicar. Ele precisa explicar os bastidores da Lava-Jato”, disse o parlamentar.

O vazamento de mensagens atribuídas a Moro sugere que o ministro da Justiça teria agido em conjunto com o Ministério Público em processos da Operação Lava-Jato. Na última vez que falou a parlamentares, no dia 19 do mês passado, em uma audiência convocada pelo Senado, o ministro alegou que as conversas divulgadas pelo site não demonstravam desvios ou infrações e que haveria um grupo criminoso criado para invalidar as suas decisões quando era juiz federal.

Pacote anticrime

Esta terça-feita também será importante para Moro no Congresso Nacional porque o projeto apresentado por ele, conhecido como pacote anticrime, deve ter um parecer apresentado no grupo de trabalho criado para avaliar a proposta.

Segundo o relator da medida, deputado Capitão Augusto (PL-SP), os parlamentares são favoráveis a 80% das mudanças que o texto propõe. A reunião do grupo deve acontecer às 10h.

O texto proposto por Moro sugere mudanças em 14 leis relacionadas a crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha e corrupção.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com Moro, na manhã desta segunda-feira (1º), no Palácio do Planalto, para discutir a investigação da Polícia Federal sobre as candidaturas de laranjas do PSL.

