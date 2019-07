Sergio Moro tira licença do cargo para período de férias

De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, deverá tirar, entre os dias 15 a 19 de julho, uma licença não remunerada do cargo para tratar de assuntos particulares. A “folga” foi concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

O afastamento, sem vencimentos, ocorre nos termos da Lei 8112/90. A assessoria do ministro informou que neste período Moro estará de férias. Por ter assumido o cargo em janeiro, foi usado o recurso da licença. Durante a ausência de Moro, o secretário-executivo Luiz Pontel responderá interinamente pelo ministério.

