Sérgio Moro usa crise da Segurança no Ceará para defender Bolsonaro de preconceito com Nordeste

Após a licença do cargo, terminada na sexta-feira, após a eclosão do vazamento de suas mensagens com procuradores da Lava-Jato, o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) voltou, no sábado, a usar sua conta oficial no Twitter para se manifestar sobre a polêmica fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste. O ex-juiz federal usou a crise na Segurança Pública do Ceará no início do ano para refutar acusações de preconceito do governo federal contra a região.

“Um testemunho: Em janeiro, na crise de segurança do Ceará, o PR @jairbolsonaro, primeira semana de governo, não hesitou em autorizar o envio da Força Nacional e da força de intervenção penitenciária e em disponibilizar vagas em presídios federais para as lideranças criminosas”, tuitou Moro, acrescentando, em seguida, uma conclusão.

“Resultado, em conjunto com o governo estadual, mesmo sendo o governador do PT, a crise foi controlada em semanas. Nada mais do que a obrigação. Mas ilustra que o Nordeste tem sido tratado sem preconceito pelo governo federal. Afirmações diferentes não resistem aos fatos”.

Durante o café da manhã com jornalistas na sexta-feira, Bolsonaro criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e se referiu aos estados da região Nordeste pelo termo “Paraíba”, considerado pejorativo para se referir a nordestinos. Bolsonaro disse que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão” e ainda “tem que ter nada com esse cara”.

A fala motivou a divulgação de uma nota conjunta dos governadores dos nove estados nordestinos expressando indignação com a declaração do presidente. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o incidente.

Após a repercussão negativa da declaração, Bolsonaro explicou na tarde de sábado, ao sair do Palácio da Alvorada, que suas declarações sobre “governadores de paraíba” foram mal interpretadas. Bolsonaro disse que sua intenção era se referir ao governador do Maranhão, Flávio Dino, e ao da Paraíba, João Azevêdo, e não ao povo nordestino.

“Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba, vivem esculhambando obras federais, que não são deles, são do povo. A crítica que eu fiz foi aos governadores, nada mais. Em três segundos, vocês da mídia fazem uma festa. Eles são unidos, eles têm uma ideologia, perderam as eleições. Tentam o tempo todo, através da desinformação, manipular eleitores nordestinos. O parlamento não é tão raso como estão pensando.”

O retorno do ministro Sérgio Moro ao trabalho está previsto para esta segunda-feira. As informações são dos jornais Diário do Nordeste e O Globo.

