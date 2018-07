SERGS discute infraestrutura de transportes e logística do Rio Grande do Sul

A SERGS (Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul) realizou na manhã desta quinta-feira (26) mais um evento da série Bom Dia Engenharia que, nesta edição, abordou o tema Desafios da Infraestrutura de Transportes e Logística do RS.

O objetivo foi debater as possíveis alternativas de solução para promover uma matriz de transportes mais equilibrada e reduzir o “custo Rio Grande” que impacta negativamente a economia do Estado.

O Bom Dia Engenharia abriu às 8h30min com a palavra do presidente da Sociedade de Engenharia, Luis Roberto Ponte, seguindo-se apresentação do engenheiro Luiz Afonso Senna, coordenador técnico do PELT-RS (Plano Estadual de Logística de Transportes) e do engenheiro Sérgio Klein, coordenador executivo do PELT-RS, encerrando-se com debates com os participantes do evento.

O Bom Dia Engenharia acontece sempre na sede da SERGS – Travessa Engenheiro Acylino de Carvalho, nº 33 – 8º andar – Centro Histórico de Porto Alegre.

