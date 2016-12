SERGS entrega troféu Engenheiro do Ano e presta homenagem especial a seus conselheiros

A SERGS (Sociedade de Engenharia do RS), presidida por Nelson Kalil Moussalle, entregou na noite de ontem a láurea de Engenheiro do Ano a Aquiles Dal Molin Júnior, diretor da Engenhosul Obras Ltda e vice-presidente do SINDUSCON-RS. A distinção foi na categoria Área Privada. Já na categoria Área Pública, o destaque coube a Ricardo Moreira Nuñez, dirteor do DAER (Departamento Autônomo de Rodagem).

Além deles, a entidade concedeu Homenagem Especial a Claudio Alberto Hanssen, especialista em Segurança Contra Incêndio, Diretor da empresa Servincêndio e Conselheiro da SERGS; ao Conselheiro da SERGS e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), Ítalo Masuero; e a Paulo Ardani Siqueira Otton, Conselheiro da SERGS e representante da entidade junto ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Também foi conferido o Mérito Acadêmico aos formandos melhor qualificados das faculdades da área tecnológica. Segundo Nelson Kalil Moussalle, a láuarea Engenheiro do Ano, que chega a sua 32ª edição ininterrupta, reconhece o trabalho de profissionais em suas áreas de atuação ou seus currículos, sendo que a inovação este ano fica por conta da homenagem especial aos três engenheiros, criada para esta edição. Com relação ao destaque acadêmico, o presidente que incluíram oito universidades do Estado, que indicaram seus melhores alunos nos cursos de engenharia e o objetivo “é valorizar e alavancar o início da caminhada destes ofissionais”.

Ele ainda traçou um perfil do atual momento político-econômico e considera que 2017 terá um pequeno crescimento, mas não será uma retomada macro. “Até o governo começar a investir novsmente em obras pesadas, empreendedorismo, nós vamos crescendo devagar. Não sabemos quando teremos aquele Brasil que a gente sonha”.

