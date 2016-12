SERGS entregará Láurea de Engenheiro do Ano 2016

A SERGS (Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul) entregará na próxima segunda-feira (12) a “Láurea Engenheiro do Ano 2016” em solenidade que será realizada às 20h em sua sede social localizada na Av. Cel. Marcos, 163, bairro Pedra Redonda, na Capital.

Pela Área Privada, receberá a Láurea o diretor da empresa Engenhosul Obras Ltda. e vice-presidente do Sinduscon-RS, engenheiro civil Aquiles Dal Molin Júnior.

Já na Área Pública será destacado o engenheiro civil Ricardo Moreira Nuñez, diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), no período 2015/2016.

Homenagem Especial será prestada ao engenheiro químico Claudio Alberto Hanssen, especialista em Segurança Contra Incêndio, Diretor da empresa Servincêndio e Conselheiro da SERGS; ao Conselheiro da SERGS e do Departamento Municipal

de Água e Esgotos (DMAE), engenheiro civil Ítalo Masuero; e ao engenheiro civil Paulo Ardani Siqueira Otton, Conselheiro da SERGS e representante da entidade junto ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Será ainda conferido o Mérito Acadêmico aos formandos melhor qualificados das faculdades da área tecnológica.

Segundo destacou o presidente da SERGS, engenheiro civil Nelson Kalil Moussalle, a Láurea Engenheiro do Ano vem sendo conferida ininterruptamente pela entidade desde 1985 com o objetivo de destacar anualmente a atuação de profissionais que tenham contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento da engenharia gaúcha e nacional.

