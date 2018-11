SERGS inaugura espaço coworking e lança projeto de estágios para estudantes de engenharia

No próximo dia 6 de novembro (terça-feira), às 11h, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) inaugurará seu espaço de coworking direcionado a acadêmicos/engenheiros e focado no desenvolvimento de atividades criativas dentro dos princípios de trabalhos colaborativos multissetoriais, podendo, inclusive, abrigar pequenas empresas nascentes de base tecnológica – as chamadas startups.

A iniciativa conta com o apoio do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCET, através do POA HUB, do Sebrae-RS, da Escola de Engenharia da UFRGS e de membros da Aliança pela Inovação de Porto Alegre.

Na mesma oportunidade ocorrerá o lançamento do projeto SERGS Estágios, cujo objetivo é aproximar acadêmicos dos cursos de engenharia com empresas do setor, possibilitando o desenvolvimento pleno do potencial do estagiário e a satisfação do contratante, tendo como grande diferencial o acompanhamento por renomados profissionais que compõem o grupo de Mentoria da SERGS.

O evento será realizado na sede central da entidade, localizada na Travessa Eng. Acylino de Carvalho, nº 33, Centro Histórico – POA, 8ª andar.

