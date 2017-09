Sergs propõe solução para risco dos drones na área de segurança

O secretário de Segurança do Estado, Cezar Schirmer, será o palestrante da nova edição do café da manhã Bom Dia Engenharia promovido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) abordando o tema “Segurança Pública – Desafios e Soluções”. O evento será realizado nesta terça-feira (5) às 08h30min na sede da entidade – Travessa Eng. Acylino de Carvalho, nº 33 – 8º andar – Centro Histórico de Porto Alegre. Na oportunidade, a Sociedade de Engenharia apresentará um panorama tecnológico da área de bloqueio de Drones e o encaminhamento de uma solução prática, de baixo custo para esta questão. Isto porque o número de Drones está crescendo, seu custo decresce e constituem uma ameaça real para a segurança pública.

