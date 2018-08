Neste domingo, 26, a partir das 8h30min, no Ginásio Tesourinha, inicia-se a disputa da Série A feminina do Campeonato Porto Alegre de Vôlei. Disputam o título sete equipes divididas em duas chaves. Serão realizados nove partidas. A Série B feminina terminou no dia 19 de agosto sagrando como campeã a equipe MVM e em segundo lugar ficou a Adesp Pelotas.

Deixe seu comentário: