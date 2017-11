Série B: desfalques podem obrigar o Inter a enfrentar o Vila Nova-GO com zaga reserva neste sábado

A Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o Inter tem pela frente mais um jogo decisivo na busca pela garantia antecipada de retorno à Primeira Divisão no ano que vem. O compromisso, marcado para as 16h30min deste sábado no estádio Beira-Rio, é contra o Vila Nova-GO, pela trigésima-quinta rodada da competição.

O visitante está em sexto lugar, com 53 pontos, ao passo que o Colorado lidera a tabela com 63 pontos: uma vitória, combinada a resultados paralelos, pode concretizar de vez as ambições do Saci de se reapresentar à elite do futebol nacional.

A manhã dessa quinta-feira foi de atividade intensa para o elenco colorado no centro de treinamento do Parque Gigante. Os atletas que iniciaram o jogo contra a Luverdense-MT nesta semana trabalharam com bola pela primeira vez desde a segunda-feira. No gramado, o técnico Guto Ferreira comandou exercícios defensivos e ofensivos no primeiro momento.

Enquanto isso, no outro lado do campo, o restante do grupo aprimorava cruzamentos e finalizações, sob a supervisão dos auxiliares técnicos. A sessão foi encerrada com um coletivo, dando indícios da equipe que pode iniciar o confronto deste sábado.

Guto não poderá contar com os zagueiros Víctor Cuesta, Klaus e Ernando, lesionados. Outro nome da posição, Danilo Silva, não treinou nesta manhã e será reavaliado diariamente. Com isso, aumentam as chances de que a defesa alvi-rubra seja composta pelos reservas Thales e Léo Ortiz. O centroavante Leandro Damião também ficou de fora da atividade e ainda é dúvida, devido a um problema muscular. Caso não tenha condições, deve ser substituído por Carlos.

O check-in para a partida já está disponível para os sócios colorados e os ingressos podem ser adquiridos pelos torcedores em geral. “Este é o penúltimo jogo do Inter em casa e o apoio do torcedor é fundamental para conquistarmos mais uma vitória no Beira-Rio”, ressaltou o site oficial colorado nessa quinta-feira.

Chances

Faltando apenas quatro rodadas para o fim da edição deste ano da Série B, analistas esportivos projetam o Inter tem cerca de 99% de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro até o último jogo e aproximadamente 60% de de levantar o troféu da competição (título inédito mas que muitos colorados não fazem a menor questão de questão de conquistar).

Atualmente com o mesmo escore de 63 pontos do clube do Saci mas em desvantagem nos critérios técnicos (uma vitória a menos), o vice América-MG, por sua vez, tem quase 100% de chances de se sair campeão no fim deste mês e 40% de obter o acesso à Primeira Divisão.

Já o Ceará, em terceiro lugar na tabela, conta com um prognóstico de praticamente 90% para a subida à Série A, ao passo que o Paraná, quarto colocado (apenas os quatro primeiros obtém o acesso), estaria hoje com mais ou menos 70% de garantia da volta, apesar de ser considerado “carta fora do baralho” no que se refere a um possível título..

E se já se sabe os quatro prováveis “promovidos”, há a outra ponta da tabela, a dos rebaixados para a Terceira Divisão. O ABC-RN já está virtualmente na Série C, enquanto o Náutico e o Santa Cruz (ambos de Pernambuco) têm 99% de chances de também cair. O Boa Esporte Clube-MG tem chances boas de se salvar, pois as suas chances de escapar são de 33,7%.

Deixe seu comentário: