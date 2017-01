SerpentÃ¡rio da FundaÃ§Ã£o ZoobotÃ¢nica Ã© arrombado

O serpentário do Museu de Ciências Naturais da FZB (Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira (18). Durante a tentativa de soltar as cobras, pedaços de tijolos foram arremessados em direção a dois terrários de vidro, um deles com uma cobra cascavel, perigosa e peçonhenta, e outro com uma píton.

Para tentar acessar o interior do espaço, local diariamente aberto à visitação, foram danificadas as dobradiças da porta externa de vidro. A existência, entretanto, de outra porta gradeada impediu o ingresso no ambiente.

O diretor-presidente da fundação, Luiz Fernando Branco, acredita que se trata de um crime premeditado já que os tijolos com seis furos utilizado na ação não existem na sede da FZB.

Os vigilantes armados da empresa terceirizada responsável pela segurança não viram a ação. A ocorrência será registrada na Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente para que seja marcada a perícia.

As cobras serão removidas e o serpentário será fechado para manter a segurança dos visitantes do Museu de Ciências Naturais.

O serpentário realiza exposições, educação ambiental, pesquisas na área da biologia de animais em cativeiro, além da extração da peçonha para produção de soro antiofídico.

A Fundação Zoobotânica é uma das fundações gaúchas em processo de extinção, conforme proposta do governo José Ivo Sartori (PMDB), aprovada na Assembleia Legislativa no final do ano passado.

