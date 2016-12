Serra desagrada deputados

O chanceler José Serra tem aparentado tranquilidade diante das denúncias contra ele na Operação Lava-Jato, mas foge de perguntas e do holofote da imprensa.

Talvez por isso tenha preferido ignorar a audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, onde foi convidado a falar sobre a política externa brasileira e a suspensão da Venezuela do Mercosul. A ausência anunciada às 2 horas da madrugada ao presidente da comissão, deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), foi uma ducha de água fria para a maioria dos parlamentares, que classificaram o pouco caso do ministro a um “acovardamento”.

Pegou mal

A ausência de Serra sem uma justificativa convincente deixou até os tucanos chateados. Muitos querem uma audiência com o ministro, mas são olimpicamente ignorados.

Portas fechadas

Nem para assuntos que interessam à sua pasta, Serra tem dado muita atenção. O ministro nem deu retorno aos insistentes pedidos para discussão do Orçamento para os consulados, que ficarão agora sem recursos em 2017.

No padre e no sacristão

Agentes do mercado financeiro estão preocupados com dois eventos na próxima semana. A votação da PEC dos gastos públicos em segundo turno no Senado, e a reunião do Fomc, que deve determinar a alta dos juros nos EUA, o que seria péssimo para o Brasil.

Esquerda francesa

O jornal francês Le Monde publicou uma reportagem de destaque sobre o cambaleante governo de Michel Temer. Em texto linear e lúcido, o diário resume: “Depois da destituição de Dilma Rousseff, o governo Temer conduz uma política que mistura conservadorismo, autoritarismo e corrupção”.

Tecnologia no sistema

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai implantar em breve em toda a rede do SUS o prontuário digital. O software, comprado no governo anterior, chegou ao ministério. Os brasileiros atendidos pelo sistema terão uma ficha on-line com seus dados e histórico de atendimentos, doenças, internações etc.

Xô imposto

O ministro da Saúde diz à Coluna que não acredita em volta da CPMF. “Chega de imposto”. O brasileiro agradece.

Medo da reforma

Diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Eric Seba, tem feito lobby no Congresso Nacional para a defesa da aposentadoria especial dos policiais civis.

Deadline

Termina na terça-feira prazo dado por Edson Fachin ao procurador-geral da República. O ministro quer saber o que Rodrigo Janot fará com outro pedido de afastamento de Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado.

Viagens de craques

Zico está na Índia treinando um time local e volta ao Brasil no Natal para ficar. O ex-jogador Alex está no Uruguai acompanhando os filhos em um torneio. Decidiram virar tenistas.

Carga pesada

Está explicado por que o petista de carteirinha Jorge Samek permanece num dos cargos mais importantes do governo, a direção da usina de Itaipu. É por conta da lei das estatais.

Desejo de muitos

Cinco partidos cobiçam a vaga, mas indicaram para Michel Temer nomes comprometidos com partidos e com futuras eleições. Todos foram limados. Por ora Samek fica por falta de opção.

Para os necessitados

A Loterj informa que mandou quase R$ 300 mil para sete instituições de apoio a deficientes e pessoas carentes no mês passado. A loteria do Rio repassa 70% do lucro para entidades filantrópicas.

Escrete da pesada

Caranguejo, Índio, Caju, Botafogo, Justiça, Boca Mole. Não, não é o time do bairro, mas a seleção de apelidos de corruptos desbaratados pela Lava-Jato.

Revanche

São intensos os comentários de que, por pressão do Ministério Público, o Judiciário pode sustar a cessão de servidores ao Senado.

Ponto Final

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (PSDB), tem fé de que 2017 será menos tumultuado. “Espero”. Muita gente espera.

