Serra Gaúcha é o destino para quem busca diversão nas férias de verão

Um dos destinos mais procurados por famílias, a Serra Gaúcha possui diversas atrações de entretenimento que iram garantir a diversão durante as férias de verão. Museu com inúmeros carros da época de ouro, parque temático inspirado em filme hollywoodiano, atração com mais de 100 bonecos de cera de celebridades nacionais e internacionais, salão de carros com os veículos mais desejados e pub temático em homenagem a marca de motocicletas. Essas são algumas propostas de entretenimento pela cidade, há, ainda, opções hoteleiras e gastronômicas como os Hoteis Casa da Montanha e o reverenciado restaurante La Caceria, que é especializado em carnes nobres e de caça.

Em Gramado, o Dreamland Museu de Cera está entre os destinos mais procurados. Em uma área com mais de 1.000 m², possui diversos bonecos em cera de grandes personalidades nacionais e internacionais, entre eles personagens da saga Star Wars, Harry Potter, Chapolin Colorado, Justin Bieber, Neymar, entre outros. Estão dispostos em 20 cenários diferentes, ambientes com grandes sucessos do cinema e lugares apaixonantes repletos de mistério e emoção.

Outras atrações da cidade conquistam os apaixonados por velocidade. O Hollywood Dream Cars possui uma incrível coleção de cadillacs preciosamente conservados. O estilo marcou época e figuram entre as maiores preciosidades automotivas. A frota conta com um do raro exemplar do Cadillac Eldorado Biarritz 1957 (foram produzidos apenas 1.800 modelos). Para os amantes dos veículos modernos, o destino é o Super Carros. Além de ver máquinas sobre quatro rodas, os visitantes podem conferir os carros em um passeio pela cidade ou na carona, ou pilotando. Entre os veículos disponíveis: Ferrari, Lamborghini, Mustang e muitos outros. Ainda em Gramado é possível conhecer o Harley Motor Show, primeiro espaço temático da América Latina dedicado aos fãs das motos Harley-Davidson. São mais de 20 motos espalhadas em uma atmosfera e decoração que remete aos cassinos de Las Vegas. Entre os modelos disponíveis, estão a lendária Panhead (1954), Fat Boy (2007) e a Night Road, que foi projetada em parceria coma Porsche.

Aos que buscam aliar diversão e conhecimento, em Canela, o Vale dos Dinossauros é a proposta para o um passeio cheio de aventuras. O parque temático inspirado em Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros, de Steven Spilberg, apresenta 30 espécies de dinossauros animatrônicos, ou seja, eles emitem sons e mechem partes do corpo. Outra curiosidade, é que os animais extintos a milhares de anos foram recriados em seu tamanho original. Então, não fique assustado ao encontrar um T-Rex com mais de 10 metros de altura, ou um Estiracossauro com sete metros de comprimento, ou um Braquiossauro com 15 metros de comprimento. O passeio pelo parque é feito em um microônibus e a pé, em meio à mata nativa.

Um dos hotéis mais requisitados da Serra Gaúcha é o Hotel Casa da Montanha, eleito entre os melhores do país, o charmoso empreendimento é reconhecido pelo conforto, aconchego e qualidade no atendimento. As acomodações são charmosas, aconchegantes e com pequenos detalhes que fazem a diferença. Os apartamentos e suítes são cuidadosamente decorados para que todos se sintam em sua própria casa. Piscina térmica, hidromassagem, sauna seca e úmida, espaço kids, fitness, tudo coberto e com muito charme. Para relaxar, uma sala de massagem com mais de 10 opções de terapias corporais. Quer curtir a cidade de um ângulo diferente? Confortáveis bicicletas estão à disposição para passeios pelas lindas ruas e bairros de Gramado. E que tal um passeio de Carrossel? Este brinquedo encantador que nunca sai de moda e não envelhece faz parte do imaginário de adultos e crianças é o cartão postal do Hotel Casa da Montanha.

Há, também, opção para quem desejar levar o pet na viagem. O Petit Casa da Montanha possui uma proposta de oferecer um serviço diferenciado aos animais que muitas vezes são considerados membros da família. Os pets ficam acomodados no mesmo quarto que seus donos, com muito conforto e diversos mimos especiais. No quarto, uma cama para o cãozinho e pratos de água e ração personalizados. Além disso, um jornal com absorvente, para o pet realizar suas necessidades. Outro diferencial é o serviço em parceria com Pet Shops locais para entrega de ração ou medicamentos, ou busca e entrega do animalzinho para banho e tosa. O hotel gramadense aceita cães de pequeno porte, até 10 quilos.

Quem viaja buscando uma opção gastronômica diferenciada, o restaurante La Caceria é a oportunidade de experimentar os melhores pratos com carnes de caça e nobres. O diferencial do estabelecimento pode ser conferido não apenas no cardápio, mas também na decoração, no atendimento e na carta de vinhos e espumantes, que possui mais de 200 rótulos. Além das receitas à base de carnes de caça e nobres, são oferecidas entradas como os Figos da Montanha, recheados com presunto parma e queijo de cabra gratinados. Outro que representa o conceito do restaurante é o Champignon D’Ávila, sua receita é à base de carré de javali, vinho branco, champignon e queijo parmesão. No Menu Degustação é possível entrar em contato com diversas experiências, conhecer os sabores de outros pratos e captar, através do paladar, um pouco da história do empreendimento. A sugestão tem, além do couvert, cinco pratos, da entrada a sobremesa, sempre com duas opções para escolha e harmonizados ou não. O restaurante está aberto diariamente a partir das 19h.

