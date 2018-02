Serviço de carro voador pode começar em até 10 anos, diz o Uber

O presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou nesta terça-feira (20) que vê possibilidade de iniciar o serviço de viagens com “carro aéreo” em um prazo de cinco a dez anos. Khosrowshahi discursou em um fórum de investidores em Tóquio em sua primeira visita à Ásia como presidente-executivo da Uber.

Fabricantes de aplicativos de transporte como a Uber vêem o Japão como um mercado muito lucrativo por ser bastante populoso. Para começar a operar no país, pressionam os reguladores para afrouxar as regras rigorosas que governam a indústria do táxi.

A empresa americana informou que espera que os veículos voadores eventualmente se tornem um método acessível de transporte em massa. No ano passado, Uber e a brasileira Embraer fecharam um acordo para desenvolver um protótipo de veículo elétrico capaz de voar.

Airbus

A Airbus planeja testar um protótipo de um carro voador autônomo como forma de evitar o engarrafamento em cidades, disse o diretor-executivo do grupo aeroespacial. A empresa formou em 2016 uma divisão chamada Urban Air Mobility que está explora conceitos como veículo para transportar indivíduos ou um veículo no estilo de helicóptero que pode transportar vários pilotos. O objetivo seria que reservassem veículos usando um aplicativo, semelhante aos sistemas de partilha de automóveis.

“Cem anos atrás, o transporte urbano foi subterrâneo, agora temos os meios tecnológicos para ir acima do solo”, disse o presidente-executivo da Airbus, Tom Enders, na conferência de tecnologia digital DLD em Munique (Alemanha), acrescentando que ele esperava que o Airbus pudesse fazer voar um veículo de demonstração para transporte de uma pessoa. “Estamos em fase de experimentação, levamos este desenvolvimento muito a sério”, disse ele, acrescentando que a Airbus reconheceu que essas tecnologias teriam de ser limpas para evitar mais poluição nas cidades congestionadas.

Ele disse que usar os céus também poderia reduzir os custos para os planejadores de infraestrutura das cidades. “Com o voo, você não precisa colocar bilhões em pontes e estradas concretas,” disse.

Enders disse que a Airbus, como maior fabricante mundial de helicópteros comerciais, queria investir para aproveitar ao máximo as novas tecnologias, como a condução autônoma e a inteligência artificial, para inaugurar o que significa uma era de carros voadores.

Protótipos

Atualmente, muito se fala sobre projetos e protótipos de carros voadores. Eles realmente existem e já são testados ao redor do mundo – mas, de carros, esses projetos não têm nada. Clayton Zabeus, professor e especialista do Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia, explica que as tecnologias usadas na maioria dos carros voadores não são nem um pouco semelhantes às adotadas por veículos terrestres convencionais.

“As pessoas chamam de carro voador porque tentam migrar o conceito do veículo que conhecemos. Se analisarmos, esses protótipos são muito mais semelhantes a meios de transporte aéreos, como helicópteros e quadricópteros”, afirma.

Atualmente, já existem alguns projetos que mesclam tecnologias aéreas com terrestres. Entretanto, o especialista destaca que boa parte dos veículos considerados carros voadores não são feitos para circular muito tempo na rua. O objetivo central é a locomoção aérea.

