O serviço de TV por assinatura no País registrou uma redução de 787.513 contratos no período entre maio deste mês e o mesmo mês de 2017. Apenas no mês de abril, houve uma queda de 52.307 contratos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

