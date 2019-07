Serviço do Aeromóvel será suspenso para manutenção neste fim de semana 

O serviço do aeromóvel operado pela Trensurb, que conecta a Estação Aeroporto do metrô ao Aeroporto Salgado Filho, será suspenso durante todo o horário de operação neste sábado (6) e domingo (7). O motivo da parada será a realização de melhorias no veículo utilizado na linha.

A alternativa para o deslocamento dos usuários do metrô entre o Terminal 1 do Salgado Filho e a Estação Aeroporto da Trensurb é o ônibus gratuito que faz o transporte entre terminais e a passarela que conecta a estação ao Terminal 2.

