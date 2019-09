A Santa Casa informa que os serviços de atendimento pediátrico de emergência do Hospital da Criança Santo Antônio estão sendo feitos normalmente, tanto para pacientes SUS quanto para particulares e convênios, não havendo qualquer descontinuidade dos mesmos.

Em breve serão iniciadas obras de modernização nas áreas de internação SUS do hospital, cujos projetos de engenharia e licitações, em tramitação desde 2017, foram recentemente aprovados pela Caixa Econômica Federal, compreendendo um investimento na ordem de R$ 10.641.000.

As obras de modernização e reformas serão exclusivamente em áreas destinadas ao SUS. Além dos ambulatórios, no 5º andar serão remodeladas as áreas de internação – leitos de múltiplas especialidades SUS e, no 6º andar, a internação cardiológica, oncológica e outras especialidades. Já no 4º pavimento, as obras serão na UTI e em áreas de internação de outras especialidades. O tempo estimado de execução das obras é de 24 meses.

Para que todas estas obras sejam efetivadas, mantendo-se o hospital em pleno funcionamento no curso das mesmas, será necessário regular o acesso ao setor de emergência SUS do hospital, eis que serão priorizados leitos de internação para pacientes graves de alta complexidade, não disponíveis em outras unidades de saúde. Daí a necessidade de manter a emergência SUS aberta unicamente para casos referenciados pela Rede de Saúde do Município, região metropolitana e de outros hospitais, tudo previamente acordado.

