Serviços do Dmae podem deixar regiões sem água na capital nesta segunda-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) executará dois serviços nesta segunda-feira (15), em regiões diferentes de Porto Alegre. Ambos podem ocasionar desabastecimento de água.

Na zona sul da capital, na Restinga, será feita a desativação de mais um trecho da antiga rede de água do bairro. Outra parte havia sido desativada em novembro de 2018. A intenção é a substituição da rede de PVC, implantada nos anos 1980, por uma de polietileno de alta densidade (PEAD). A água deve ser cortada a partir das 9h30, com previsão de normalização ao final da tarde.

Na zona norte do município, o Dmae também fará substituição da canalização antiga. O motivo são frequentes vazamentos ocorridos na rede da avenida Bernardino Silveira Pastoriza. Com investimento aproximado de R$ 80 mil, os trabalhos tem prazo de sete dias para serem concluídos. Neste período, pode haver desabastecimento de água. As equipes do Departamento contatarão os moradores do entorno para acompanhar as consequências da modificação.

Se, após as trocas de rede, algum imóvel ficar sem água, é preciso registrar o endereço pelo Fone 156 opção 2 ou nos Postos de Atendimento Comercial do Dmae.

