Porto Alegre Serviços do Sine chegam aos Centros POP a partir desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Atendimentos começam no Centro POP 2, no bairro Floresta Foto: Joel Vargas/PMPA Atendimentos começam no Centro POP 2, no bairro Floresta (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A partir desta quinta-feira (09) a equipe do Sine Municipal fará a intermediação de mão de obra cadastrada no sistema e dará orientações para a realização da nova Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital nos três Centros de Referência Especializado para Centros POP (População em Situação de Rua).

Promovido pela Diretoria-Geral de Trabalho, Emprego e Renda da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), em parceria com o Sine Municipal, com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e a Associação Cultural Beneficente Ilê Mulher, os atendimentos ocorrem das 9h às 11h e das 14h às 16h, começando pelo Centro POP 2, na rua Gaspar Martins, 114, no bairro Floresta.

Na sexta-feira (10), a ação será no Centro POP 1, na avenida João Pessoa, 2384, bairro Santana. A ação segue até a sexta-feira seguinte, 17, com atendimentos no Centro POP 3, na avenida França, 496, no bairro Navegantes.

Os Centros POP oferecem atendimentos e acompanhamento social, provisão de documentação e oficinas para a população de rua. Nos locais, os usuários podem guardar pertences, realizar sua higiene pessoal, além de lavar suas roupas e receberem alimentação gratuita.

As casas disponibilizam uma equipe multidisciplinar na busca de alternativas para idosos, adultos e famílias em situação de rua para encaminhamento à rede de serviços municipais.

“A ideia é levar os serviços oferecidos pelo Sine para dentro desses estabelecimentos, para que ele seja mais acessível para a população em situação de rua”, afirma o diretor de Trabalho, Emprego e Renda da SMDSE e diretor do Sine, Nelson Beron.

Programação:

Quinta-feira, dia 9

Centro POP 2, rua Gaspar Martins, 114, Floresta

Das 9h às 11h e das 14h às 16h

Sexta-feira, dia 10

Centro POP 1, avenida João Pessoa, 2384, Santana

Das 9h às 11h e das 14h às 16h

Sexta-feira, dia 17

Centro POP 3, avenida França, 496, Navegantes

Das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário