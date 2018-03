Os serviços públicos estaduais terão alteração no horário de funcionamento, no fim da próxima semana, em razão do feriado de Sexta-feira da Paixão (30 de março) e Páscoa (1º de abril), conforme decreto nº 53.356, de 21 de dezembro de 2016.. Nesta quinta-feira (29), o expediente será matutino, até as 12h. Mais informações no site do governo do Estado (www.estado.rs.gov.br).

