O governo do RS confirmou alteração no expediente dos órgãos da administração pública nesta sexta-feira (6), quando a Seleção Brasileira enfrenta a Bélgica pelas quartas de final do Mundial. O funcionamento dos serviços considerados essenciais será preservado de forma integral. Para os demais, o horário de expediente será das 8h às 14h.

