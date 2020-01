Porto Alegre Serviços Urbanos reinstala luminárias no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Serão recolocados postes na Praça Montevidéu e avenida Borges de Medeiros Foto: Maria Ana Krack/PMPA Serão recolocados postes na Praça Montevidéu e av. Borges de Medeiros (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Iniciados na primeira semana de dezembro de 2019, os serviços de restauração e implementação de luminárias estão sendo executados pelas equipes da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) na Praça Montevidéu e na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Os técnicos da CIP (Coordenação de Iluminação Pública) preveem a finalização das intervenções para a primeira quinzena de março de 2020. Serão investidos, no total, cerca de R$ 250 mil reais.

“Este é mais um exemplo do trabalho desta gestão, na recuperação da autoestima do porto-alegrense, através da preservação do patrimônio histórico da nossa cidade e da atenção com a zeladoria urbana”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

No trecho entre as ruas Jerônimo Coelho e Fernando Machado, a avenida Borges de Medeiros receberá 14 pontos de iluminação, com lâmpadas de vapor metálico 150W. Já na Praça Montevidéu serão repostos quatro postes restaurados, com dois pontos de luz cada, e lâmpadas de vapor metálico de 250W.

