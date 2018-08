Um servidor do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina usava a senha dele para conseguir informações e poder desviar dinheiro que deveria ser usado para pagar ações trabalhistas, apontam as investigações da Polícia Federal na operação Perfídia, deflagrada em Criciúma, Cocal do Sul e Urussanga. O esquema teria começado em 2010 e, desde então, teriam sido desviados mais de R$ 10 milhões.