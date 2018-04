Servidor do TRF-4 é morto a tiros durante assalto em Viamão

Um servidor do TRF-4 (Tribunal Regional da 4ª Região) foi morto a tiros durante um assalto ocorrido na noite de sábado (31), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Wilson Pereira Moreira e chegava em casa acompanhada da família no loteamento Três Figueiras, quando foi abordada por três indivíduos. De acordo com a Brigada Militar, o homem estava armado e reagiu ao assalto, mas acabou baleado e morreu no local. Um adolescente suspeito de envolvimento no crime foi apreendido pouco depois. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de latrocínio.

Deixe seu comentário: