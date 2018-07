Servidores da prefeitura de Porto Alegre entram em greve

Os servidores da prefeitura de Porto Alegre entraram em greve nesta terça-feira (31) em protesto contra a gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior. De acordo com o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre), aderiram à paralisação trabalhadores de toda a saúde pública, funcionários da educação, assistência social e demais áreas do serviço público.

Em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (30), representantes dos servidores afirmaram que “o foco das críticas está na destruição da cidade e dos serviços públicos e no desrespeito à população e à categoria, que está sem reajuste, com salários sendo parcelados e correndo o risco de ver seus direitos aniquilados pelos projetos de lei de Marchezan que tramitam na Câmara, além da falta de diálogo por parte do prefeito com os servidores”.

Ao abrir a coletiva, o diretor-geral do Simpa, Alberto Terres, salientou que “os servidores devem ser parte da solução dos problemas de uma cidade e não serem eleitos como seus problemas. Somos nós que servimos à população”. Ele declarou que o discurso da falta de recursos para o pagamento da folha do funcionalismo não se sustenta.

“Por lei, pode-se utilizar até 100% do Fundeb para pagar servidores da educação e os recursos do Fundo Municipal da Saúde também podem ser usados. A folha dos servidores da saúde soma R$ 41 milhões, e o fundo, no ano passado, teve em média recursos na ordem de 220 milhões”, disse. Terres também destacou que “Marchezan não dialoga com a cidade, com os servidores e nem com o parlamento e quer entregar para a iniciativa privada os serviços da cidade”.

O vice-presidente do SindiSaúde-RS, Julio Appel, declarou que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado e afirmou que “o processo que está sendo instalado na cidade é igual ao do Rio de Janeiro, que levou à falência da saúde primária em todo o município”. Appel salientou que “parte dos postos hoje tem bolor, barata e ratos” e que faltam médicos e profissionais. “Três postos da cidade só abriram a sala de vacinação por três dias por não terem servidores.”

“Infelizmente entraremos em greve. E digo infelizmente porque é sempre uma escolha muito difícil para nós, que amamos o que fazemos, que estamos no serviço público por opção e sabemos a falta que fazemos em nossas comunidades”, disse a diretora do Simers Clarissa Bassin. “Essa greve foi decidida nos gabinetes da prefeitura e as assembleias ratificaram porque é um prefeito que mostra claramente sua face autoritária quando quer mudar o plano de carreira sem discutir, propondo que isso seja feito unilateralmente na Câmara”, completou.

Na manhã desta terça-feira, a categoria se reuniu em frente à Secretaria Municipal da Saúde e seguiu em caminhada até o HPS (Hospital de Pronto Socorro). Depois, o grupo se dirigiu para a prefeitura.

