Porto Alegre Servidores da prefeitura podem antecipar o 13º salário até esta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Empréstimo pode ser solicitado até o dia 10 de janeiro Foto: Joel Vargas/PMPA Empréstimo pode ser solicitado até o dia 10 de janeiro (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Os servidores da prefeitura têm agora condições especiais para anteciparem o 13º salário diretamente com a Caixa. Os interessados têm até esta sexta-feira (10) para procurar sua agência e contratar o crédito com taxa especial de 2,15% ao mês, dentro das condições oferecidas pelo banco. A medida vale para os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e vinculados a estatutos próprios.

A Caixa informa que o servidor que contratar o benefício agora terá amortização somente em 20 de março de 2020, data do crédito pela prefeitura da respectiva parcela antecipada do 13º salário.

Para contratar o crédito, o interessado precisa apresentar o documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o contracheque do último 13º terceiro salário recebido. A autorização para a antecipação ocorre dentro do espaço da Lei Municipal 12.425 de 13 de dezembro de 2019.

Os servidores também tem opção de antecipar o 13º salário junto ao Banrisul, conforme condições informadas pelo banco. O servidor que optar por não antecipar o valor referente à gratificação natalina junto à instituição bancária receberá da prefeitura a gratificação em cota única, até o primeiro trimestre de 2020. A medida será acrescida de correção monetária pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), mais juros legais, equivalente a 1% ao mês.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário