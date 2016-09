Servidores da segurança pública realizam protesto contra a violência e o parcelamento dos salários no Centro de Porto Alegre

Servidores da segurança pública realizaram, na manhã desta quinta-feira (08), um protesto no Centro de Porto Alegre contra a violência no Rio Grande do Sul e o parcelamento dos salários do funcionalismo gaúcho.

Carregando cruzes brancas, que simbolizam as quase 4 mil mortes violentas ocorridas no Estado durante o governo de José Ivo Sartori, o grupo se concentrou na Esquina Democrática e caminhou até o Palácio Piratini. As cruzes foram espalhadas pelo caminho.

Participaram do ato representantes da Polícia Civil, Brigada Militar, Superintendência dos Serviços Penitenciários e Instituto-Geral de Perícias. O ato causa congestionamentos na região.

O protesto ocorreu no mesmo dia em que Cezar Schirmer assumiu oficialmente a Secretaria da Segurança Pública do RS. O ato formal de posse ocorreu nesta manhã no gabinete de Sartori, no Palácio Piratini.

