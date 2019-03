Servidores de Porto Alegre entram em greve nesta segunda-feira

Hoje, segunda-feira (25), o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) começa mais uma greve a partir das 07h. O ato é contra a votação do projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores. Através de nota, a prefeitura disse que irá cortar o ponto dos servidores que não trabalharem nesta segunda-feira.

Confira a nota:

“O governo municipal de Porto Alegre considera a nova greve do Sindicato dos Municipários (Simpa) ilegítima. Isso porque o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE 02/2019), que reestrutura a máquina pública e garante a sustentabilidade das finanças do município a médio e longo prazos, seguiu todos os trâmites legais para ir à votação nesta segunda-feira, 25.

Mais uma vez fica evidente se tratar de uma greve política e ideológica do Simpa. Não é aceitável promover greve pelo andamento correto de um processo legislativo, eminentemente democrático. Por isso, quem não trabalhar nesta segunda-feira terá o seu ponto cortado.

A proposta do Executivo não reduz a remuneração que hoje é paga aos servidores e garante os direitos adquiridos. Ela controla o aumento das vantagens futuras que se demonstram incompatíveis com o cenário financeiro atual da prefeitura, em benefício, inclusive, do futuro dos servidores.

O projeto não muda o regime de trabalho dos servidores, apenas reduz os aumentos automáticos. Vale lembrar que estas correções já foram feitas em nível estadual e federal.”

