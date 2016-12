Servidores de Porto Alegre protestam contra atraso no pagamento do 13º salário

Cerca de 200 servidores municipais, da área da Saúde, realizam um protesto em frente ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre. O Ato da Saúde Contra o Atraso do 13º Salário começou por volta das 12h30min em frente ao HPS, no bairro Bom Fim. Eles não estão bloqueando as avenidas no entorno da instituição.

A manifestação decorre do anúncio do prefeito José Fortunati, na última sexta feira (2), alegando falta de recursos para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.

O ato é promovido pela ASHPS (Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro) de Porto alegre.

Em seguida, trabalhadores participam de um ato organizado pelo Simpa na Câmara de Vereadores, para pressionar pela aprovação da Emenda 109. Essa medida regula os reajustes, despesas de pessoal e encargos sociais na Lei Orçamentária de 2017. Também garante a publicação do edital contendo o resultado final das progressões funcionais do biênio 2013-2014, que deverá ser realizada até o dia 31 de agosto de 2017.

