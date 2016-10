Servidores do IPE garantem pagamento integral de salários, após vitória judicial

Foi depositado nesta sexta-feira (7) o restante do salário dos servidores do IPE (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul). O Estado cumpriu a decisão do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul que determinou ao Banrisul que procedesse o pagamento.

O Pleno do TJ-RS publicou em seu site, na quarta-feira (5), a decisão notificando o Banrisul a pagar integralmente os salários referentes a setembro dos servidores. A decisão ressalta o descumprimento da decisão anterior que já havia definido o pagamento integral.

O Sindipe, sindicato da categoria e autor da ação, comemorou a decisão. “Salientamos que esta decisão é inédita no meio sindical, desta forma atingimos o nosso objetivo”, informava a diretoria no site da entidade.

O governo do Estado vem parcelando os salários dos funcionários públicos, ligados ao Executivo, há oito meses consecutivos.

