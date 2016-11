Servidores do Rio voltam a protestar na Alerj contra pacote de ajuste fiscal

Servidores do Estado do Rio voltaram à porta da Alerj, nesta terça-feira (21), para protestar contra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ). O pacote ainda não começou a ser votado na Assembleia Legislativa do Rio. No momento, os trabalhos estão na fase de apreciação das 21 propostas de ajuste e de sugestão de emendas.

O protesto teve apresentação do coral dos funcionários do Teatro Municipal do Rio, que é de gestão estadual. Os funcionários ainda não receberam o salário de novembro e vão receber de forma parcelada.

O protesto é unificado e reúne policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários, professores, servidores do judiciário, da saúde e da cultura.

No protesto da semana passada, houve repressão policial, com o uso de bombas de gás e bala de borracha, contra os servidores. Tal qual na semana passada, a Alerj está cercada por grades. Um grande contingente de policiais faz a segurança do prédio. (Folhapress)

