Servidores do Tribunal de Justiça do RS iniciam greve nesta terça-feira

Os trabalhadores da Justiça do Rio Grande do Sul entraram em greve por tempo indeterminado nesta terça-feira (24). A paralisação abrange cerca de 70% da categoria do Estado, mas o atendimento ao público em Porto Alegre não será prejudicado.

A categoria exige que a administração do Tribunal de Justiça inicie a negociação dos principais pleitos dos trabalhadores, principalmente com relação ao salário e à extinção de cargos. “Eles serão substituídos por um cargo de carreira, que é algo que lutamos para que ter”, explica o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Justiça do RS, Fabiano Zalazar.

No fim da manhã, os servidores seguiram em caminhada para a Assembleia Legislativa para pressionar os líderes de bancada para que não incluam o Projeto de Lei 93/2017, que extingue os cargos de oficial escrevente do quadro funcional, na votação desta terça. O projeto, por fim, acabou não entrando na pauta do legislativo estadual. O projeto de lei afetaria cerca de quase 3,5 mil pessoas.

