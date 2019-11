A Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu na tarde de quinta-feira (14) o Ofício nº 97/2019 do Sindjus-RS (Sindicato dos Servidores da Justiça) informando que a categoria deliberou, em Assembleia Geral, encerrar a greve no âmbito do Poder Judiciário gaúcho. O documento, dirigido ao Presidente do TJRS, Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, informa que os grevistas decidiram o retorno às atividades normais na segunda-feira (18).